Трихолог назвала портящие волосы средства

«Масла и другие продукты питания не сделают шевелюру красивой. Более того, есть риск, что пряди превратятся в жирные сосульки или будут неприятно пахнуть. Ассортимент бальзамов и масок широк, поэтому о дедовских способах пора забыть», — заключила Маркова.