Опубликованы первые фото певицы Лады Дэнс из больницы

В Сети появились первые снимки певицы Лады Дэнс, которая попала в аварию. Об этом стало известно в четверг, 10 августа.

На фотографии видны ссадины и синяки на лице артистки.

Известно, что сегодня певица смогла пообщаться с родственниками, передает Telegram-канал «112».

5 августа около 18:20 на 52-м километре трассы М-2 «Крым» произошло ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на две машины, которые столкнулись до этого и стояли на проезжей части. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них — певица.

Позднее директор исполнительницы Сергей Пудовкин рассказал, что для госпитализации артистки потребовался вертолет медицинской службы и МЧС.

Также появилась информация о том, что певицу перевели в частную клинику в Подмосковье для дальнейшего лечения. Директор знаменитости рассказал, что артистка получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.