Как вы убиваете волосы: кератин, резинки и другие ошибки

Кажется, вы тратите столько времени, сил и финансов, чтобы волосы выглядели роскошно, но нужного результата до сих пор нет. Парикмахеры и трихологи считают, что иногда здоровью волос мешают незаметные привычки или маркетинговые уловки.

Кератиновое выпрямление

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Мастера уверяют, что эта популярная процедура увлажняет, восстанавливает волосы, помогает им выглядеть здоровыми и блестящими. Но парикмахеры считают, что это лишь маркетинговая уловка, которая в будущем лишь ухудшит состояние волос.

Научные исследования показывают, что молекулы кератина во время процедуры не проникают в ткань волоса, а лишь прилипают к его поверхности. Происходит это с помощью не самых полезных химических составов, включающих формальдегид и глиоксиловую кислоту. Они ослабляют волосы, делают их ломкими.

Грязная расческа

На щетке для волос остается часть жира, грязи, на ней оседает пыль. Если вы не моете расческу регулярно, то после укладки прическа будет выглядеть недостаточно свежей, а волосы грязниться значительно быстрее. Важно очищать расческу после каждой укладки, а раз в неделю погружать щетку в раствор воды с содой на 10 минут, после этого промыть ее проточной водой.

Неправильные резинки

Плотные резинки или популярные силиконовые спиральки беспощадны к волосам. Они ломают прядь, а во время снимания выдергивают десяток-другой волосинок. Если привыкли собирать волосы. Используйте шелковые или атласные гладкие резинки, они не пережмут локоны и не сломают их.

Отсутствие термозащиты

Вопреки стереотипам, сушка волос фена — правильный и полезный шаг. Не стоит долго ходить с мокрой головой, дожидаясь, когда пряди высохнут самостоятельно. Однако высокая температура и направленный поток воздуха, конечно, травмирует ткань волос. Поэтому так важно защищать их с помощью специальных средств.

Не игнорируйте термозащиту: она сделает локоны блестящими, а со временем вы заметите, что волосы стали сильнее и перестали выпадать.

Неправильный сон

Специалисты настоятельно рекомендуют девушкам с длинными волосами заплетать их на ночь в слабую косу. Если же оставлять волосы распущенными, то во время сна они путаются, трутся о подушку и ломаются.

Дотрагиваетесь до волос