Врач перечислил 5 способов борьбы с вросшими волосами

Дерматолог Буллард (имя не раскрывается) перечислил пять способов борьбы с вросшими волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Digital Journal.

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В первую очередь специалист посоветовал регулярно проводить пилинг тела два-три раза в неделю. Данная процедура помогает отшелушить кожу и прочистить волосяные фолликулы. В процессе можно использовать средства с салициловой кислотой, скраб, мочалку и специальную щетку.

Кроме того, медик призвал пересмотреть методы удаления растительности с тела. Например, в бритье необходимо прибегать к острой бритве и совершать ею движения только по направлению роста волос, не натягивая при этом кожу. В самом процессе лучше использовать увлажняющий крем или гель для бритья.

Помимо прочего, Буллард настоятельно рекомендовал не выдавливать вросшие волосы, поскольку это может привести к рубцам и возникновению инфекций.

«Если они вас беспокоят, приложите теплый влажный компресс, чтобы уменьшить отек и приблизить волосы к поверхности кожи», — объяснил он.

В завершение собеседник издания предложил включить в ежедневный уход за кожей увлажняющий крем.

«Сухая кожа может привести к большему трению и раздражению во время эпиляции, увеличивая вероятность вросших волос», — заключил Буллард.