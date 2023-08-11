«Каждая вторая – с надутыми губами»: зачем россиянки меняют внешность

О том, почему некоторые женщины преображают себя с помощью однотипных процедур увеличения губ и наращивания ресниц, и действительно ли это нравится мужчинам, «Газете.Ru» рассказали психолог и сексолог. Пластический хирург прокомментировал эффект «одинаковых лиц» после услуг косметологов, а юристы объяснили, нужно ли менять документы после проведения процедур красоты, кардинально меняющих внешность.

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«Каждая вторая – с «надутыми» губами и наращенными ресницами»

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Елена из Москвы, 35 лет.

— В этом году мы с родственниками отдыхали на море. Такого количества «сделанных» женщин, как во время отпуска на юге России, я не видела нигде. Как минимум каждая вторая – с «надутыми» губами и фальшивыми ресницами. А иногда казалось, что отыскать на пляже девушку без этих «нюансов» было вовсе невозможно.

Однажды муж сестры спросил: «А зачем женщины стремятся быть похожими друг на друга? Как научиться отличать их лица?»

Действительно, все повально делают одни и те же процедуры без учета особенностей своей внешности. Очевидно, что не всем идут «надутые» губы или огромные ресницы. Мы с сестрой тоже ухаживаем за своей внешностью, но никогда не было мысли приклеить ресницы, похожие на лапки паука-птицееда, или увеличить губы, чтобы в профиль походить на милую (или не очень) уточку. Не понимаю, почему многие россиянки (особенно из регионов) хотят выглядеть, как под копирку.

«Женщина, которая опирается только на внешность, очень уязвима»

Елена Разумова, экзистенциальный психолог, старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа.

— В каждом историческом периоде есть свои внешние стандарты красоты, которым люди пытаются соответствовать. Достаточно вспомнить времена, когда в моде была осиная талия, маленькая ножка, полнота, мушка на лице и так далее.

Обычно за стремлением соответствовать определенным стандартам скрывается желание почувствовать себя частью важного сообщества. В подростковом возрасте, как правило, это связано с желанием справиться с внутренней изоляцией, а во взрослом – с решением определенных задач и потребностей. В первую очередь это стремление нравиться противоположному полу. Даже если женщина говорит, что делает это для себя, на самом деле, она делает это для того, чтобы ее оценили.

Трагизм этой ситуации связан с тем, что для таких людей внешность становится приоритетом.

Идет ориентированность на «футляр», на внешнюю оболочку, «торговлю» своим телом. Но не стоит забывать, что с годами тело меняется, и делать ставку только на внешнюю составляющую очень недальновидно. Такому человеку будет сложно сохранить свою ценность и значимость в отношениях, потому что в итоге «футляр» будет потрепанным – внешняя красота недолговечна, хрупка и не всегда зависит от нас. Мы становимся очень уязвимыми, когда опираемся только на внешность, ведь всегда найдутся более молодые и привлекательные.

Часто то, что мы делаем наперекор природе, меняет нашу индивидуальность и первозданную красоту. По факту мы предаем себя. Важно помнить, что зрелые люди не выбирают друг друга по внешности, если только на одну ночь. Они ищут эмоции, глубину, теплоту, заботу друг о друге – это основание для длительных крепких отношений.

«Мужчины любят тех женщин, которые любят сами себя»

Екатерина Лакшми, секс-коуч, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets.

— Девушки в основном идут на изменения внешности, отдавая дань моде. Если загуглить: «Какие губы нравятся мужчинам?», то самый популярный ответ будет: «пухлые». И это не случайно.

По словам антрополога Дж. Гордона, полные губы всегда считались признаком чувственности и даже полового возбуждения. Большая площадь губ дает больше рецепторов, а значит, девушки с пухлыми губами считываются окружающими как более чувственные, пылкие и тактильные.

Какой же сюрприз ожидает окружающих, когда девушка, которая считывается как чувственная, оказывается холодной.

Чем это может быть опасно? От вас будут ожидать определенного (несвойственного вам) типа поведения. И вы просто-напросто начнете притягивать не тех людей. Несмотря на внешние перемены, характер не меняется, и может получиться, что вы будете вынуждены все время «носить маску».

Нет ничего плохого в том, чтобы прибегать к улучшениям внешности. Но важно понимать, зачем вы это делаете. Если вы идете на это, чтобы скорректировать какие-то недочеты, при этом оставаясь собой, то это прекрасно. Если же вы стремитесь к изменениям от непринятия себя и из нелюбви к себе, то лучше вначале пройти курс терапии с психологом. Возможно, после него вам ничего не захочется менять. А если захочется, то это уже будет совсем другая история.

И помните: все мужчины разные, и женщины им нравятся тоже разные. Главное – найти своего человека. Мужчины любят не за губы, мужчины любят тех женщин, которые любят сами себя.

«У каждого специалиста свое понимание красоты»

Александр Вдовин, пластический хирург.

— Любой специалист прежде, чем преступать к аугментации (увеличению) губ, проводит предварительную беседу с пациентом, обсуждает его ожидания от процедуры и предлагает свое видение. Пациент может к этому мнению прислушаться, а может остаться при своем.

Но у каждого специалиста свое понимание красоты. Кто-то любит, чтобы любые изменения были почти незаметными (они даже коррекцию морщин с помощью нейропротеина проводят себе как будто бы не до конца), а есть специалисты, которые сами ходят с губами размером больше, чем следовало бы. Вероятно, своим пациентам они будут предлагать такой же вариант коррекции. Поэтому очень важно выбирать своего доктора, с близким к вашему пониманию красоты.

Что же касается «одинаковых лиц», здесь, на мой взгляд, дело именно в выборе специалиста. Есть врачи-косметологи, для которых важно сохранить и подчеркнуть индивидуальность каждого пациента.

Мы живем в социуме, и многие через определенные стандарты красоты стремятся обрести уверенность в себе и быть принятым обществом. Индивидуальностью оставаться порой гораздо сложнее, чем быть таким, как все.

«Нет перечня операций и процедур, после которых потребуются документы с новым фото»

Роман Головицкий, юрист компании «Европейская юридическая служба».

— В момент, когда пограничник сверяет ваше лицо с фотографией в паспорте, он проверяет целый ряд различных критериев, а именно:

1. строение лба;

2. расстояние между глазами;

3. форму носа;

4. очертание подбородочной складки;

5. линию роста волос;

6. пропорции лица;

7. брови;

8. оттопыренность ушей;

9. длину мочки ушей.

Поэтому опасения не пройти пограничную зону из-за наращенных ресниц и увеличенных губ напрасны.

Дмитрий Безделин, ведущий юрист ЕЮС.

— Нередко пациенты после косметических операций изменяются до неузнаваемости. Поэтому человеку следует заменить водительское удостоверение, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение и другие документы, где идентификация их обладателя производится в том числе по фотографии. Связано это прежде всего с проблемой установления личности.