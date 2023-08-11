50-летняя блогерша рассказала, как выглядеть моложе

Шотландская 50-летняя блогерша Полли с никнеймом @pollytellsall из TikTok рассказала, как визуально омолодить лицо. Этими секретами она поделилась в своих роликах. Полли подчеркнула, что женщины выглядят лучше, если используют хорошие духи и красную помаду.

Полли регулярно делится в своих видео секретами и лайфхаками, чтобы всегда выглядеть хорошо. Блогерша отметила, что легкий макияж и регулярный уход за кожей — настоящий маст-хэв для того, чтобы освежить лицо и выглядеть моложе своего возраста. Помимо этого она пользуется сывороткой с витамином С, которая борется с пигментными пятнами и призвана осветлять кожу.