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50-летняя блогерша рассказала, как выглядеть моложе

Шотландская 50-летняя блогерша Полли с никнеймом @pollytellsall из TikTok рассказала, как визуально омолодить лицо. Этими секретами она поделилась в своих роликах. Полли подчеркнула, что женщины выглядят лучше, если используют хорошие духи и красную помаду.

50-летняя блогерша рассказала, как выглядеть моложе
© Unsplash

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Полли регулярно делится в своих видео секретами и лайфхаками, чтобы всегда выглядеть хорошо. Блогерша отметила, что легкий макияж и регулярный уход за кожей — настоящий маст-хэв для того, чтобы освежить лицо и выглядеть моложе своего возраста. Помимо этого она пользуется сывороткой с витамином С, которая борется с пигментными пятнами и призвана осветлять кожу.

Раньше сообщалось, что Энн Хэтэуэй поделилась секретами молодой кожи.

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