Удлиненная челка уже долгое время является одной из самых популярных стрижек. Длинная прядь волос, закрывающая лоб и частично глаза, придает образу женственности и романтичности.

Но как добиться идеальной укладки удлиненной челки, чтобы она выглядела естественно и не теряла форму в течение дня?

Чтобы добиться идеального результата, перед укладкой волосы должны быть чистыми и подсушенными феном примерно на 80%.

При укладке обязательно используйте средства для стайлинга – пену или спрей. Они придадут волосам объем и помогут лучше держать форму.

Когда челка почти высохла, возьмите круглую щетку нужного для ваших волос диаметра. Проводите щеткой плавными движениями от корней до кончиков. Чтобы волосы выглядели аккуратно, следите, чтобы пряди не спутывались.

Подробнее о том, как укладывать удлиненную челку, рассказала в своем видео блогер @Julyabay.