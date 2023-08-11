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101-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

Швея зрелого возраста Джейн Бернс из Огайо, США, раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующую информацию разместила ее коллега Мэгги ХусВар в TikTok.

101-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом maggiehusvar регулярно публикует ролики со своей пожилой напарницей, в которых рассказывает о ее жизни. Так, по словам 101-летней женщины, для моложавого внешнего вида она рекомендует много двигаться и заниматься любимым делом.

«Я буду продолжать работать до тех пор, пока у меня будут силы и мне позволят. Мне нравится моя работа», — рассказала американка.

Помимо этого, Бернс призналась, что регулярно употребляет не только овощи и фрукты, но и выпечку со сладостями. «Мне это не наносит никакого вреда», — заявила она. Кроме того, героиня видео отметила, что никогда не использует средство для умывания и ежедневно наносит полноценный макияж.