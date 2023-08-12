Бьюти-рынок настроился на мужскую аудиторию

Интимная косметика — это продукты, предназначенные для ухода за кожей вокруг половых органов. Кремы, гели и сыворотки помогают не только снизить риск возникновения бактериальных или инфекционных заболеваний, но и сохранить свежесть интимной зоны. Долгое время считалось, что интимная косметика — исключительно женская прерогатива, однако, в последние годы ее необходимость оценили и мужчины.

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Если вы до сих пор не используете интимную косметику, вот, как минимум, семь причин для того, чтобы начать это делать.

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1. Забота о себе. Как и любая чувствительная кожа, кожа интимной зоны нуждается в особом уходе. При этом обычное мыло или гель для душа не подходят для правильного ухода за этой областью. Все дело в том, что pH интимной зоны отличается от pH остальной кожи, а значит, и ухаживающие средства должны быть особенными, не нарушающими баланс, не вызывающими сухость и раздражение слизистой и т. д. pH интимной области у мужчин и женщин отличается, поэтому женская интимная косметика не подходит для мужчин и наоборот. Использование специальной интимной косметики — показатель заботы о себе, собственном здоровье и здоровье партнера.

2. Защита от инфекций. Нарушение pH-баланса интимной зоны может привести к снижению барьерной функции слизистой половых органов, что создает благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий и проникновения инфекций. Поэтому правильная интимная гигиена — это не только способ поддержать чистоту и свежесть, но и хорошая профилактика разнообразных заболеваний. Чтобы избежать неприятных последствий и повысить сопротивляемость организма, лучше использовать средства, содержащие натуральные компоненты.

3. Разнообразная интимная жизнь. Лубриканты — это не только смазка, устраняющая сухость влагалища и снижающая риск травматизации. Это еще и прекрасный способ разнообразить сексуальную жизнь. Для этого подойдут лубриканты с разнообразными вкусами, охлаждающим или, наоборот, разогревающим эффектом, а также съедобные лубриканты. Лубрикант можно использовать как сам по себе, так и в сочетании с интимными игрушками. Не стоит заменять лубрикант вазелином или обычным маслом, так как этим можно только навредить себе и партнеру. Лучше отдать предпочтение проверенной марке товаров для интима.

4. Профилактика сухости. Натуральные средства для интимной гигиены используют для профилактики сухости влагалища, возникающей вследствие некоторых заболеваний или по достижении менопаузы. Для нормализации сексуальной жизни при этом стоит использовать качественные лубриканты.

5. Избавление от запаха. Неправильный уход за интимной областью может обернуться появлением неприятных запахов. Как правило, это говорит о нарушении pH-баланса этой области или наличии заболевания. Регулярное использование интимной косметики помогает избежать этих неприятных последствий, а содержание натуральных экстракты растительных масел, ромашки, алоэ и т. д., помогут надолго сохранить свежесть и приятный запах.

6. Осветление кожи. Гели и кремы для интимной гигиены, имеющие в своем составе такие ингредиенты, как алоэ вера, зеленый чай, огурец и т. д., помогают осветлить потемневший участок кожи в области влагалища и повысить ее упругость. Натуральные компоненты мягко воздействуют на кожу интимной области, не вызывают раздражения и аллергии.