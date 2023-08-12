Врач объяснил, почему не стоит делать «кукольную» форму носа
Некоторые девушки мечтают об аккуратном «кукольном» носе и приходят с таким запросом к пластическим хирургам. Они просят сделать вздернутый узкий нос, но подобная неестественная форма считается проигрышным вариантом. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с изданием «Дни.ру».
По словам пластического хирурга, кукольный нос несовместим с эстетическим вкусом, так как выглядит ненатурально и всегда делается под копирку. А если у врача все работы одинаковые, то это признак низкой квалификации. Кроме того, существуют и негативные последствия для пациента. Может случиться искривление носа, если доктор не просчитал особенности строения лица, или седловидная деформация (впадины или просевшие участки). Иногда кончик носа поднимается слишком высоко, а порой начинаются трудности с дыханием.
Тигран Алексанян напомнил: важен большой опыт и квалификация пластического хирурга, наличие авторской методики проведения ринопластики, его хороший эстетический вкус, умение владеть чувством правильных пропорций. Также медику следует учитывать национальность пациента, форму лица, качество кожи. «Ненатуральный образ всегда бросается в глаза, это не может быть красиво и гармонично», - подчеркнул эксперт.