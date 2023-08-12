Врач объяснил, почему не стоит делать «кукольную» форму носа

Некоторые девушки мечтают об аккуратном «кукольном» носе и приходят с таким запросом к пластическим хирургам. Они просят сделать вздернутый узкий нос, но подобная неестественная форма считается проигрышным вариантом. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с изданием «Дни.ру».

По словам пластического хирурга, кукольный нос несовместим с эстетическим вкусом, так как выглядит ненатурально и всегда делается под копирку. А если у врача все работы одинаковые, то это признак низкой квалификации. Кроме того, существуют и негативные последствия для пациента. Может случиться искривление носа, если доктор не просчитал особенности строения лица, или седловидная деформация (впадины или просевшие участки). Иногда кончик носа поднимается слишком высоко, а порой начинаются трудности с дыханием.