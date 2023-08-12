Русская Барби раскрыла секрет своей стройности и испугала врачей

О модели из Новосибирска заговорили в 2017 году — тогда таблоид The Sun написал: «Русская Барби говорит, что ее кукольные черты настоящие». С тех пор Юлию Кригер так и называют. Параметры и правда близки к «идеалу», как пишет «КП-Новосибирск», 85/53/85, а вес близится к 40 килограммам при росте 165 сантиметров. Но такая фигура не просто дар природы, у девушки особый вид питания.

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«Я не составляю себе какое-то меню на день, так как с детства нормально ем вообще один раз в день, мне всегда этого было достаточно. В течение дня могу что-то перекусить, если захочется. Утром никогда не ем, встаю не раньше полудня и пью только зеленый чай. К 14:00–15:00 я завтракаю в кафе или дома», — рассказала она изданию.

Редкие приемы пищи у Юли тоже особенные: уже полгода она сидит на веганской диете. Никакого уксуса, лимонной кислоты, дрожжей — зачастую даже фрукты и соки отметаются. Впрочем, сладкому в этом рационе есть место, но только без молочных жиров и сахара в составе.

У Юли, как она утверждает, нет проблем со здоровьем: полгода назад она проходила полное обследование, анализы оказались безупречными. К слову, и врачи не видят у модели признаков анорексии, но дистрофия или кахексия, как рассказал изданию врач-диетолог Яков Новоселов, есть. «При дефиците жировой ткани начинается нарушение функций почек, вплоть до опущения почек. Страдает и нервная система, так как жир участвует в формировании оболочки нервных волокон. Отсюда могут появиться усталость, сонливость, вялость, дальше вплоть до дисфункции органов», — отметил он.