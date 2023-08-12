Спирс рассказала об ужасных последствиях уколов красоты

«Окей... У меня большой лоб, и мне очень нужна челка, но иногда я просто ничего с ней не вижу! — начала Бритни свой драматичный рассказ. — Я делюсь этой маской, потому что она действительно работает. Слишком много раз эти так называемые "лучшие врачи" делали мне "потрясающий" ботокс. Никогда больше не пойду к ним в Лос-Анджелесе».



«Под одним глазом синяк, и он намного выше другого. Я плакала и думала: когда же это пройдет? "Просто подожди неделю или две"» , — процитировала 41-летняя звезда ответ доктора. И призналась, что временами после уколов красоты выглядела так, как будто кто-то ее побил.