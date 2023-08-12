Бритни Спирс рассказала об ужасных последствиях уколов красоты
Бритни Спирс сделала неожиданный перерыв в своих фееричных танцах и поделилась с подписчиками бьюти-находкой. Говорит, маска от морщин бренда Sio Beauty работает не хуже ботокса — верится, конечно, с трудом. Но с другой стороны, страшные последствия уколов красоты, которые описала поп-звезда, проверять на себе тоже не хотелось бы.
«Окей... У меня большой лоб, и мне очень нужна челка, но иногда я просто ничего с ней не вижу! — начала Бритни свой драматичный рассказ. — Я делюсь этой маской, потому что она действительно работает. Слишком много раз эти так называемые "лучшие врачи" делали мне "потрясающий" ботокс. Никогда больше не пойду к ним в Лос-Анджелесе».
«Под одним глазом синяк, и он намного выше другого. Я плакала и думала: когда же это пройдет? "Просто подожди неделю или две"» , — процитировала 41-летняя звезда ответ доктора. И призналась, что временами после уколов красоты выглядела так, как будто кто-то ее побил.
В конце поста звезда сообщила, что с ботоксом окончательно завязала, и еще раз призналась в любви чудо-маске. Что ж, заказчики этой рекламной интеграции явно получили больше, чем рассчитывали, — ну и мы вместе с ними.