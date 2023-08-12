Волкова рассказала, что исправила с помощью пластики

Екатерина Волкова рассказала, что исправила с помощью пластической операции
В последнее время все больше звезд прибегают к помощи пластических хирургов. Кроме того, это достаточно распространенная тема для обсуждений, особенно после скандала вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Знаменитости рассказывают о своем опыте. Екатерина Волкова решила тоже поделиться с подписчиками подробностями на такую деликатную тему. Актриса призналась, что ее тоже не обошло стороной посещение специалиста. Волкова рассказала, что именно изменила в себе с помощью пластики.
«Всё, что мне не нравилось, я исправила, легла под нож хирурга. Я делала блефаропластику, потому что мои операторы устали бороться с моей генетической наследственностью — мешком под левым глазом», — говорит знаменитость.
На большее артистка не решилась. Тем более, Екатерина отметила, что не стала бы доверять свою грудь любому пластическому хирургу. Хотя эта процедура одна из самых распространенных среди женщин.
«С грудью побоялась бы экспериментов. Для меня, как и для каждой женщины, это такой очень важный материнский орган. И его лучше не трогать», — отметила Волкова.
Кроме того, звезда сериала «Скорая помощь» считает, что не стоит ложиться под нож пластического хирурга ради мужчин. Екатерина говорит, что если мужчина действительно любит, то он не будет обращать внимание на бюст. Хотя она и сама до сих пор не пропускает мимо ушей советы по поводу изменения внешности от сильного пола. Однажды незнакомец посоветовал актрисе сделать круговую подтяжку лица. Теперь она всерьез задумалась, что ей надо омолодить лицо, если такие рекомендации уже получает от лиц мужского пола. Фото: социальные