5 правил нанесения делового макияжа

Макияж с полным основанием можно считать частью дресс-кода деловой женщины. Учитывая продолжительность рабочего дня (минимум 8 часов), важно уделить офисному макияжу должное внимание, чтобы в течение дня он лишь подчёркивал и приумножал вашу красоту. Разберём основные правила нанесения офисного мейк-апа:

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Увлажнение

Видео дня

На подготовленной коже — упругой, без шелушений и покраснений, косметические средства проявляют чудеса стойкости и не подчёркивают несовершенств. Перед нанесением макияжа следует умыться и нанести свой привычный дневной крем, подождав после этого несколько минут. Идеально со своей задачей справляются средства, насыщающие верхние слои кожи кислородом. После их применения вы забудете об ощущении стянутости и сухости на лице. К тому же, они имеют лёгкую текстуру и быстро впитываются, а значит между подготовкой кожи и нанесением макияжа не пройдёт много времени.

Нюд — наше всё

Используйте нюдовые, спокойные оттенки теней для офисного макияжа — светло-серый, бежевый, "кофе с молоком". Допускается использование теней с лёгким шиммером. Наносите тени самого светлого оттенка на веко по направлению от внутреннего уголка глаза к середине, наиболее тёмный — от середины к внешнему уголку глаза. Использование базы под тени позволит макияжу продержаться дольше и сохранить свежесть до тех пор, пока вы не решите его снять.

Брови

Оформление бровей — не менее важная часть делового мейк-апа. Поскольку макияж деловой леди должен быть максимально естественным, карандаш для бровей лучше не использовать. В качестве альтернативы может выступить гель для бровей — прозрачный или такой, цвет которого совпадает с естественным оттенком ваших бровей. Нанесите его и аккуратно распределите при помощи специальной щёточки — гель для бровей обладает фиксирующим свойством, поэтому вы получите не только естественный оттенок, но и безупречную форму.

Ресницы

Они делают ваш взгляд более распахнутым, выразительным. Поэтому так важно с особенной тщательностью прокрашивать ресницы. Выбирайте качественную тушь (если вы находитесь на рабочем месте 8 и более часов — стойкую). Нанося тушь, продвигайтесь щёточкой снизу вверх не равными, а зигзагообразными движениями — этот приём поможет визуально удлинить ресницы. Также важно, чтобы тушь не осыпалась при нанесении.

Цветовая гамма