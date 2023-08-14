Косметологические процедуры, от которых стоит воздержаться летом

Лето — время особого ухода за кожей лица. И далеко не все процедуры, которые мы можем позволить себе в прохладное время года, полезно делать летом. А может быть, даже опасно! О том, каких бьюти-процедур стоит избегать летом рассказала врач дерматолог-косметолог Марина Андриевская.

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Пилинг

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Пилинг — это процедура, направленная на удаление ороговевшего слоя кожи и ее активного обновления. Следствием такой процедуры становится истончение защитного слоя кожи, что провоцирует повышенную чувствительность к ультрафиолету и развитие гиперпигментации — кожа становится более подверженной деструктивному влиянию ультрафиолета. Именно поэтому косметологи не рекомендуют проводить пилинги летом, когда солнце наиболее активно. Исключения могут быть только для легких поверхностных пилингов, после которых так же следует воспользоваться солнцезащитным кремом.

Отбеливание

Процедура отбеливания кожи выглядит следующим образом: сначала лицо очищают пилингом, а затем наносят отбеливающее средство. Чтобы добиться результата, специалисты рекомендуют проводить не менее четырех сеансов. После которых, разумеется, противопоказаны солнечные ванны.

Удаление родинок, сосудистых звездочек и папиллом

Удалять родинки и новообразования летом категорически запрещено. Причина проста: после лазеротерапии необходимо избегать УФ-излучения в течение двух месяцев, чтобы не спровоцировать выработку меланина с последующим усилением пигментации кожи.

Уколы красоты

Сезонные скидки на уколы красоты так и манят потенциальных клиенток. Однако специалисты не рекомендуют прибегать к омолаживающим процедурам в летний период. После проведения процедуры нельзя выходить на солнце минимум 10–15 дней. Иначе, в лучшем случае, весь эффект сойдет на нет, в худшем — вы получите аллергию или воспаление.

Лазерная эпиляция лица

Из-за активного ультрафиолета лазерную эпиляцию летом делать нельзя по причине высокого риска получить ожог кожи.