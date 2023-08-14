Почему появляется второй подбородок и как его убрать

Когда встречаете человека, обычно первым делом обращаете внимание на его внешний вид. В частности — на лицо и шею. Серьёзной проблемой часто становится второй подбородок. Он возникает в любом возрасте и при любом весе. Но подтянуть эту складку в домашних условиях возможно. О том, почему второй подбородок вообще появляется и как его убрать, «Секрету» рассказала врач-ортопед салона «Ортека» Антонина Завадская.

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Почему появляется второй подбородок

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«Второй подбородок, или "двойной подбородок", возникает обычно из-за двух основных факторов: избыточного скопления жира в области подбородка и ослабления мышц этой зоны. Часто это связано с процессом старения, когда уровень коллагена и эластина в коже снижается, а мышцы становятся менее тонкими и подтянутыми», — объясняет врач.

Однако не во всех случаях виноват возраст. Этому явлению иногда способствует генетическая предрасположенность: от родителей может передаваться склонность к скоплению излишков жировой ткани в шейно-подчелюстной складке.

«Большую роль играет недостаточная физическая активность, сутулая или нарушенная осанка, увлечение смартфонами. Как быстро второй подбородок изменит привычный контур лица, во многом зависит от самого человека, его образа жизни, ответственного отношения к своему организму», — говорит Завадская.

Неправильная осанка в 95% случаев к 40-50 годам приводит к формированию второго подбородка, отмечает ортопед.

Как бороться со вторым подбородком

Для того, чтобы бороться со вторым подбородком, существуют различные методы. Консервативные и эффективные способы устранения второго подбородка включают в себя комплекс упражнений для подтяжки мышц шеи и подбородка, сеансы массажа, улучшающего кровообращение, и оздоровление тканей.

«Также существуют современные неинвазивные методы, которые могут помочь уменьшить объём жира в области второго подбородка: кинезиотейпирование, которое позволяет уменьшить отёчность, подтянуть кожу шеи и подбородка, воздействуя на мышечном и сосудистом уровне», — говорит врач.

Как быстро убрать второй подбородок

Врач-ортопед Антонина Завадская рекомендует:

Контролируйте осанку. Рабочий стул должен поддерживать спину.

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата в обувь вложите ортопедические стельки.

Ежедневно делайте зарядку. Убрать второй подбородок в домашних условиях поможет комплекс упражнений для общего тонуса мышц, шейно-воротниковой зоны, плечевого пояса. Заниматься нужно не менее 15 минут.

Соблюдайте цифровую гигиену при использовании электронных устройств. При просмотре информации, чтении сообщений, наборе текста человек обычно держит голову в неправильном положении. Создаётся сильное напряжение в шее, мышцах подбородка. Постоянное нефизиологичное состояние приводит к потере тонуса и образованию заметной жировой прослойки. Установите себе режим с чётким ограничением пользования смартфоном, планшетом.

Делайте массаж и самомассаж. Эти процедуры возобновят нормальную работу кровотока, уменьшат двойной подбородок.