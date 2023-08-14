Специалисты объяснили, как убрать бока

Избавиться от жира на боках за короткий срок – задача непростая, так как кардинальные изменения в данном случае вряд ли возможны. Однако существуют приемы, которые могут помочь сделать первые шаги к улучшению фигуры, сообщает портал PrimaMedia.

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Во-первых, важно следить за потребляемыми продуктами. Для положительного эффекта можно перейти на белково-растительную диету, сконцентрироваться на потреблении нежирных источников белка и большого количества свежих овощей и фруктов.

Помимо этого, не будет лишним ограничить потребление сахара и соли. Последняя, например, способна привести к задержке воды и, как следствие, к вздутию и отекам.

Во-вторых, потребуется уделить время физической нагрузке. В частности, для удаления жиров с боков рекомендуется выполнять боковые наклоны с гантелями, отправляться на пробежку или же прогуливаться в быстром темпе.