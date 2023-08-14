Девушкам с длинными волосами часто бывает сложно собрать их так, чтобы прическа держалась долго и выглядела аккуратно.

С помощью обычного крабика и резинки можно легко убрать длинные волосы и создать красивую укладку.

Сначала нужно расчесать волосы и убедиться, что не осталось никаких колтунов и спутанных прядей.

Далее надо взять резинку и сделать низкий хвостик. Важно не делать его очень тугим, иначе вы будете чувствовать сильное натяжение, которое пагубно воздействует на кожу головы.

Волосы над резинкой разделите на две части, после чего пропустите хвост внутрь образовавшегося отверстия. Поднимите хвост наверх и подкрутите. Немного расправьте получившийся пучок и закрепите его крабиком на макушке.

Об этом рассказала в своем видео стилист по волосам @M_obrosova.