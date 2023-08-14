Эксперты назвали причины появления двойного подбородка

Эксперты перечислили причины, которые приводят к появлению двойного подбородка. Об этом сообщает "Правда.ру".

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Чаще всего второй подбородок появляется из-за лишнего слоя жира между подбородком и шеей, который начинает свисать. Это может произойти в результате набора лишнего веса или из-за низкой эластичности кожи. Также большую роль может сыграть генетическая предрасположенность.

Двойной подбородок может появиться с возрастом из-за того, что мышцы становятся менее упругими. Для того, чтобы этого избежать, необходимо делать специальные упражнения для мышц шеи.

Еще одной причиной эксперты назвали неправильную осанку. Она ослабляет мышцы подбородка и шеи, поэтому появляется такой же эффект, как при старении организма.