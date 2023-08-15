Как фото может сделать вас звездой

Разбираем удачные и неудачные примеры поз для фото со звёздным фотографом Ириной Калмыковой.

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Удачный ракурс и поза могут помочь вам сделать эффектное фото ровно также, как неудачная позировка может показать модель в невыгодном свете. Вместе со звёздным фотографом Ириной Калмыковой разбираем удачные и неудачные позы с наглядными примерами. Ирине свои фото доверяют многие звёзды, например, Полина Гагарина, Алексей Воробьёв, Валерия Чекалина и многие другие.

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Давайте разберём 5 основных удачных и неудачных поз на примерах!

На первом фото всё превосходно! Сумасшедше красивая игра линий, фото хочется мало того, что разглядывать, но и сохранить в качестве референса на будущее.

А на втором снимке проблема с этой же позой уже возникает проблема.

Мысленно нам кажется, что когда мы касаемся подбородком плеча, то выглядим очень красиво и сексуально (попробуйте даже сейчас так сделать, чтобы это прочувствовать), но в реальности мы лишь визуально теряем шею и усиливаем горбинку на спине. Даже у такой невероятной красавицы как топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли мы с лёгкостью увидим, какой кадр более удачен! И да, в случае с топ-моделями даже самые невыигрышные позы могут выглядеть куда лучше, так как их опыт и пронзительный взгляд делают своё дело!

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Первое фото — простое и скучное, плюс опущенная голова не добавляет этому снимку бонусов. Обычно так начинается съёмка, а дальше уже разгорается пожар, как только модель «разогреется» и войдёт во вкус.

Но стоит добавить хоть одно действие, например, засунуть руки в карманы или застегнуть пуговицу, то у фото сразу появляется характер и настроение, а если ещё к этой уверенной и слегка нагловатой позе добавить надменно понятный подбородок и соответствующий взгляд, то появившийся настрой снимка проявится максимально!

Поэтому, стараемся включать микродействия и согласовывать положение рук с положением головы.

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Ооо! Третий пример один из самых распространённых. А дело всё лишь в ногах, которые обе подняты на перекладину. Сразу стало неинтересно, скованно, да к тому же и уменьшило рост и, соответственно, добавило вес!

Зато, если опустить ногу, как у Анджелины, то силуэт сразу вытянется.

Поза очень простая и выигрышная, в ней модель себя чувствует намного комфортней. Когда в студии есть стол или стул, и можно на него опереться, получается гораздо интереснее, чем позировать просто стоя.

Если вы чувствуете себя скованно, то начните именно с позирования со стулом или столом.

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Здесь это же сравнение. Посмотрите, как вытянулся силуэт! А при добавлении характерного положения головы и рук, фото приобретает гораздо больше выразительности.

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Анджелина прекрасна всегда! Но так как она такой же человек, как и все, хоть и звезда, то промахи с позированием случаются и у неё. На первом фото мы видим очень странную, неженственную позу. Важный маркер, когда мы пытаемся понять, так или не так что-то с позой, то нужно представить, возможна ли такая поза в реальной жизни. Сложно вообразить, что так можно сидеть и болтать с подружкой. И будем честны, просто делая селфи в зеркало, мы маловероятно так сядем.

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А вот второй вариант позы сидя уже очень органичен и его легко можно представить в реальной жизни. Сидит такая эффектная Энджи и пронзительно смотрит на тебя, внимательно слушая!

Очень красивая и естественная поза!

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Но главное, помнить, что каждая девушка УНИКАЛЬНА! Каждая героиня съёмки — ЗВЕЗДА! Поэтому даже одна и та же поза у каждого человека будет смотреться индивидуально.