Косметолог: Гиалуроновая кислота и БАДы бесполезны против старения

Дерматовенеролог и косметолог клиники «Центр красоты и здоровья Натаниэль» Анна Кубаева рассказала «Газете» о том, что БАДы, включая капсулы коллагена, гиалуроновой кислоты, принимаемые перорально, бесполезны против старения кожи, поскольку прежде всего полезные вещества расходуются на проблемные очаги в организме.

© Runews24

Так, попавший в организм коллаген в виде капсул, принятых перорально, начинает укреплять суставы и связочный аппарат, чтобы человек не терял подвижности, а кожа для этого элемента не в приоритете.

«И так будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки», - уточнила врач.

Гиалуроновая кислота начнёт восполнять стекловидное тело глазного яблока, слизистую оболочку ЖКТ, поддерживает функцию суставов.

«Польза есть: с его помощью можно восполнить дефицит. Но до кожи гиалуроновая кислота в виде капсул не доберется. Только когда организм закроет потребность приоритетных зон, могут начаться подвижки в косметических», - пояснила Кубаева.