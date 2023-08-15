3 килограмма за 3 дня: быстрые диеты перед важным событием

Если до важной даты всего пара дней, а платье сидит совсем не так, как хочется, иногда можно прибегнуть к радикальным мерам. Делать так часто не стоит, экспресс-диеты результативны, но велика вероятность, что вес вскоре вернется, да еще и увеличится.

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Кефирная диета

По сути, как и все экспресс-меры, эта диета — несколько разгрузочных дней. Кефир в этой системе питания поможет сохранить нормальную работу ЖКТ и не допустить боли в желудке.

Каждый день на такой диете вы будете выпивать полтора литра кефира и 400—500 грамм дополнительного продукта. В первый день кефир можно дополнить отварной куриной грудкой. Вторые сутки к напитку добавляйте картофель: отварной или запеченный. На третий день заедайте кефир яблоками.

Важно есть каждые два часа, а последний прием пищи сделать за 2—3 часа до сна.

Очищающая диета

Этот вариант еще более жесткий, поэтому старайтесь на время диеты ничего не планировать, больше отдыхать. Вы получите минус пару килограммов на весах и чистую, сияющую кожу. Важно не забывать пить достаточно воды, чтобы не так сильно чувствовать голод и не отекать.

Первый день — фруктовый. Можно есть любые любимые плоды, кроме бананов. Грызите яблок просто так или нарежьте салат, заправьте его мятой, лимонным соком.

Второй день — овощной. В этот день овощи можно есть сырыми или тушеными, запеченными. Единственный запрет — картофель. Делайте салаты, рагу, поджарьте кабачки на гриле. Вы не должны чувствовать себя голодным.

Третий день — белковый. Это самый сытный и простой день. На завтрак съешьте 200 грамм творога или йогурта. В обед отварите куриное филе, а на ужин можно съесть пару вареных яиц.

Белковая диета