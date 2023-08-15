Лайфхаки, чтобы сократить частоту мытья головы

Одна из главных «головных болей» любой женщины — ежедневное мытье головы. Да, к сожалению, большинство женщин начинает утро не с ароматной чашечки кофе, а с мытья головы, ведь далеко не любые волосы выглядят отлично на второй и тем более третий день после гигиенических процедур. Можно ли сократить частоту мытья? Вполне, главное, знать некоторые лайфхаки, которыми мы с удовольствием делимся с вами.

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Не спешите

Знаете ли вы, что кожу головы реально «натренировать»? Многие стилисты советуют постепенно делать интервал между мытьем, например, можно начать с двух дней и затем продлевать. Постепенно кожа начнет привыкать к новому ритму, однако вам потребуется терпение и новый навык — не чесать голову и вообще поменьше трогать волосы и корни волос в течение дня, чтобы не загрязнять их еще больше.

Пилинг

Неплохой способ хорошо очистить кожу головы — сделать пилинг. Не только наше лицо требует глубокого очищения. Но и увлекаться не стоит, ведь можно получить и обратный эффект. Пилинг можно наносить на сухую кожу головы еще перед тем, как вы помоете голову в привычном формате. Очень хорошо с данной задачей справляется энзимная пудра, которая удаляет ороговевшие частички, тем самым оставляя кожу головы чистой как минимум несколько дней.

Поменьше стайлинга