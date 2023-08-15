Девушка показала простой способ избавиться от прыщей в домашних условиях
Блогерша Хлоя Мари Бин показала простой способ создания маски от прыщей в домашних условиях. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.
Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом chl0ebean рассказала, что на ее лице появились многочисленные высыпания.
«Моя кожа в последнее время сильно страдает, и я не могу избавиться от этих прыщей», — посетовала она.
Затем девушка воспользовалась большой веткой алоэ, разрезала ее пополам и собрала сок растения ложкой. После этого Бин поместила консистенцию в блендер, смешала ее с водой и распределила в емкость для льда.
«Через пять дней мое лицо станет значительно лучше», — заявила девушка.
Пользователи сети оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом.
«Необычный рецепт», «Мне нравится, что все это натурально, и мне пришлось постараться, чтобы собрать сок алоэ», «Я знала, что это растение хорошо воздействует на кожу, но давно не пользовалась этим методом. Это знак!» — написали они.
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