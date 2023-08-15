Инструкция: как сделать салонный маникюр дома
Не у всех есть время и средства на поход в маникюрный салон, поэтому приходится делать дополнительные процедуры дома. С ними руки становятся более ухоженными даже без покрытия.
О том, как сделать салонный маникюр дома, — в инструкции “Рамблера”.
- Подберите правильную пилочку. Откажитесь от моделей из металла, для домашнего ухода лучше подобрать пилочку из дерева или полиуретана. Пилить ногти нужно только в одну сторону, такая техника не портит ногтевую пластину.
- Не срезайте кутикулу. Если вы только начинаете учиться делать маникюр самостоятельно, то кутикулу лучше не срезать. Купите средства для ее смягчения и отодвиньте апельсиновой палочкой. После этого нанесите масло.
- Обезжирьте ноготь. Перед тем, как наносить покрытие, ноготь нужно обезжирить. Для этого протрите его антисептиком или жидкостью для снятия лака.
- Нанесите базу. Даже если вы не планируете покрывать ногти гель-лаком, для обычного покрытия тоже нужна база. Не забывайте про нее — так лак будет лучше держаться. После этого можно наносить покрытие.
- Корректировка цвета. Если во время нанесения цвета вы вышли за контур или сделали маникюр неаккуратно, поправьте все это в конце. Вооружитесь апельсиновой палочкой и жидкостью для снятия лака.
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