Врач рассказала, как питание может улучшить состояние кожи

Питание напрямую влияет на состояние кожи и может усилить воспалительные процессы и привести к высыпаниям, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог Юлия Галлямова.

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Для того чтобы поддерживать здоровье кожи, специалист советует добавлять в свой рацион больше овощей и зелени и ограничить потребление сладкого и мучного. Кроме того, она рекомендует отказаться от фастфуда и не увлекаться законсервированными продуктами.

По ее словам, положительно на состояние кожи влияют растительные масла и омега-3, который содержится в рыбе, а также орехи, богатые микроэлементами и витаминами. Однако, если высыпания являются постоянными, дерматолог советует обратиться к специалисту.

«Это не гастроэнтеролог, не эндокринолог. Все проблемы, связанные с кожей, решает дерматолог. А то у нас, знаете, любят сначала полечить кишечник, потом полечить что-то еще и дойти до дерматолога. Поэтому любые высыпания на коже — это проблема дерматолога», — уточнила Галлямова.