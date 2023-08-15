Стилист назвал простые способы улучшить состояние волос

Cтилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос. Соответствующую информацию публикует портал «А теперь внимание!».

© Lenta.ru

В первую очередь, эксперт отметил, что использования одного шампуня недостаточно.

«Мы рекомендуем мыть волосы не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы не нарушить баланс влажности кожи головы», — уточнил он.

Помимо этого, собеседник издания посоветовал использовать маски с протеинами шелка или пшеницы с восстанавливающим эффектом. Затем, как утверждает Матреничев, важно наносить кондиционер, который делает пряди более блестящими и позволяет их легче расчесать.

«Перед тем, как высушить и уложить волосы, нанесите масло или спрей с термозащитой. Когда укладка готова, в корни волос побрызгайте сухой шампунь — он позволит проносить укладку чуть дольше», — заключил стилист.