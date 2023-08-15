Названа распространенная ошибка при умывании лица

Блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон назвала распространенную ошибку при умывании лица. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает более 50 тысяч подписчиков.

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По словам инфлюэнсерши с никнеймом mattie.skincare, зачастую люди очищают кожу слишком быстро, из-за чего данное действие оказывается менее эффективным.

«Поскольку вы используете смываемые продукты, им нужно время, чтобы подействовать», — заявила она.

Так, юзерша порекомендовала нанести средство для умывания и тщательно протирать кожу в течение 60 секунд. Она уточнила, что такую практику можно повторить дважды.

Подписчики оценили совет девушки в комментариях под постом.

«Я умываюсь максимум 20 секунд», «Я ухаживаю за лицом примерно полминуты», «Думаю, это как чистить зубы. Нельзя просто намазать их зубной пастой и смыть», «Можно умыть лицо, почистить зубы, а затем смыть средство с кожи», — высказались они.