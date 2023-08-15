Выглядящая на 20 лет 55-летняя женщина озвучила правило выбора бойфрендов

55-летняя жительница Канады, выглядящая значительно моложе своего возраста, рассказала о поклонниках и раскрыла свой способ выбора бойфрендов. Об этом сообщает Daily Star.

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Хотя у Нинетт Лонгсворт трое взрослых детей, и она уже стала бабушкой, многие дают ей на 30 лет меньше. Из-за этого, по словам женщины, ей всегда приходится носить с собой удостоверение личности, чтобы подтвердить возраст.

Лонгсворт придерживается очень строгих правил в отношениях с мужчинами.

«Я бы никогда не стала встречаться с кем-то вдвое младше себя, а это около 27 лет. Мое правило — никого младше моего сына, которому в этом году исполнится 35», — заявила она.