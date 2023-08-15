Раскрыт секрет тренировок Деми Мур

Для начала актриса выполняет упражнение на пресс. Необходимо лечь на спину, согнув колени, поднять ноги в согнутом положении так, чтобы пятки оторвались от пола. Затем нужно медленно поднимать ноги к груди, в верхней точке выпрямить их и направить пятки в потолок, слегка отрывая копчик от земли.

Для подтянутых рук Мур тренируется с гантелями. Для ног она делает реверанс: встает во весь рост с гантелями в руках, шагает правой ногой назад так, чтобы согнутая коленка заходила за левую ногу. Затем повторить упражнение с другой ногой. В конце актриса бегает на беговой дорожке для того, чтобы иметь подтянутые ягодицы.