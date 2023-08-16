Покраска волос по лунному календарю в октябре 2023 года

Мир красоты предлагает множество способов для самовыражения. Окрашивание волос является одним из самых доступных и простых. Астрологи утверждают, что можно повлиять на результат этой процедуры, если планировать ее по фазам Луны. Предлагаем узнать, какие дни будут благоприятными для покраски волос по лунному календарю в октябре 2023 года.

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Влияние Луны на волосы и окрашивание

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Еще в древние времена было замечено влияние Луны на состояние и здоровье человека. В определенные фазы лунного цикла в организме происходят определенные изменения. В результате энергетика ночного светила может сказываться на результатах некоторых косметических процедур, в том числе и на окрашивании волос.

Предлагаем узнать, в каких фазах Луны результат покраски будет наиболее удачным, а в какие дни не стоит лишний раз беспокоить свою прическу:

Убывающая (1-13, 29-31 октября) . В этой фазе происходит снижение энергетического воздействия Луны на земные процессы. Организм человека активно избавляется от всего лишнего, чтобы снизить нагрузку и подготовиться к обновлению. Окрашивание может дать неудачный результат. Красящие пигменты хуже впитываются, как следствие, быстро теряют цвет. Рекомендуется избегать лишнего стресса для волос в эти дни.

Растущая (15-27 октября) . Этот период связывают с активностью и обновлением. Покраска волос окажется удачной и может благоприятно повлиять на энергетические возможности человека. Выбранный цвет будет ложиться легко и равномерно.

Новолуние (14 октября) . Энергетика Луны в этой фазе будет негативно влиять на процесс окрашивания. Волосы плохо впитывают красящие вещества из-за низкого энергетического влияния и слабой активности. Цвет окажется менее ярким и не таким стойким, как ожидалось. Проведение процедуры в новолуние сопряжено с дополнительными рисками, поэтому рекомендуется перенести ее на более благоприятные дни.

Полнолуние (28 октября) . Эта фаза также считается неблагоприятной. Энергетика ночного светила находится на максимуме, из-за чего организм может остро реагировать на процедуру. Результат может разочаровать и из-за высокого эмоционального напряжения – дамы будут излишне критичными к себе и своей внешности.

Благоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2023 года

На успешность окрашивания влияет и другие астрологические факторы, помимо фаз Луны. И особо важную роль в этом играют знаки зодиака, в которых находится спутник Земли. Созвездия предоставляют уникальные возможности для экспериментов с цветом и стилем. Астрологи рекомендуют учитывать это влияние при планировании процедур.

Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для покраски волос по лунному календарю в октябре 2023 года.

Луна в Тельце

Земной знак считается одним из лучших для проведения процедуры. Звезды открывают удачные возможности как для смены цвета, так и для обновления оригинальных тонов. Стабильность и надежность Тельца обеспечит долговременный результат и равномерность распределения пигмента.

Луна во Льве

Огненная стихи представляет широкие возможности для экспериментов. Если вы планировали кардинальные перемены в стиле и резкий переход к новому цвету волос, то стоит планировать окрашивание на эти дни.

Луна в Деве

В эти дни приветствуется легкое и аккуратное окрашивание, но без экспериментов и кардинальных изменений. Дева помогает делать акцент на деталях и подходит для легкого обновления облика, придания волосам свежести и здорового вида.

Луна в Стрельце

Этот знак регулирует энергетику и состояние здоровья человека. Окрашивание в этот период поможет поднять настроение, придать волосам дополнительный блеск и объем. Мощность знака огненной стихии благоприятно отразится на общем самочувствии.

Луна в Козероге

Знак Земли может оказать оздоровительный эффект на волосы. Даже небольшое окрашивание поможет устранить проблемы, священные со структурой, придать им ухоженный вид.

При выборе даты очень важно применять комбинированный метод и учитывать все астрологические факторы, а не только самые удобные и подходящие для своих целей. Планируя окрашивание по лунному календарю на октябрь 2023 года, принимайте во внимание и знаки зодиака, в которых в это время находится Луна.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2023 года

Для правильного планирования необходимо также учитывать даты, когда лунное влияние может негативно отразиться на покраске и состоянии волос. Из-за высокой вероятности получить совершенно противоположный результат, не стоит проводить процедуру в неблагоприятные дни. Эти даты показаны в таблице ниже.

Луна в Раке

Согласно наблюдениям астрологов, в этот период краска впитывается хуже, что может негативно отразиться на равномерности окрашивания. Пигмент будет вымываться быстрее. Особенно осторожно следует подходить к ярким и насыщенным цветам, так как они хуже сохраняются.

Луна в Водолее

Данный знак усиливает творческие потребности человека. Под влиянием Луны могут возникать неожиданные идеи, которые часто оказываются рискованными. Особенно, в отношении новинок в стиле. Водолей, как знак инноваций и творчества, вносит с результат элемент неопределенности.

Луна в Рыбах

Этот знак влияет на энергетические возможности человека и интуицию. Результат окрашивания сложно предсказать – он может оказаться как крайне удачным, так и резко отрицательным. Из-за высокой неопределенности красить волосы в Рыбах не рекомендуется.

Луна в Овне

Данный знак может негативно отразиться на здоровье волос. Даже простые процедуры могут повредить структуру. Волосы после покраски становятся безжизненным и ломкими, появляются секущиеся кончики. Рекомендуется избегать любых косметических процедур, кроме оздоровления и ухода.

Фазы полнолуния и новолуния считаются неблагоприятными для окрашивания волос. В октябре 2023 года негативное влияние будет усилено и достаточно сложным положением Луны. Астрологи рекомендуют отказаться от любых процедур в эти дни, чтобы не навредить своей прическе и не лишиться энергетических возможностей.

Подведем итог