Хирург высказался об излишних пластических процедурах

Однако иногда клиенты склонны не идти на диалог с врачом и в погоне за красотой делают излишние процедуры. Чаще всего такие клиенты хотят устранить комплексы, выглядеть моложе или выделяться из толпы. Тигран Алексанян признается, что иногда клиент не готов слушать советы врача: «Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста, сводят разговор на нет. (...) Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на свое восприятие и поработать с психологом».