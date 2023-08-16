Хирург высказался об излишних пластических процедурах

Хирург прокомментировал ситуацию с излишними пластическими процедурами
Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян прокомментировал ситуации, когда люди делают излишне много пластических операций. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Пластические операции помогают улучшить здоровье. Например, ринопластика может наладить здоровое дыхание. Также пластика помогает устранить дефекты, полученные при разных жизненных обстоятельствах или с рождения. От лишнего веса поможет избавиться липосакция.
Однако иногда клиенты склонны не идти на диалог с врачом и в погоне за красотой делают излишние процедуры. Чаще всего такие клиенты хотят устранить комплексы, выглядеть моложе или выделяться из толпы. Тигран Алексанян признается, что иногда клиент не готов слушать советы врача: «Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста, сводят разговор на нет. (...) Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на свое восприятие и поработать с психологом».