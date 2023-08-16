Экспресс-красота: 5 несложных и элегантных причёсок в офис

Яркости в трудовые будни добавляет многое — вкусный кофе, солнце за окном, приятное общение с коллегами. Но вы можете привнести яркость в обычный трудовой день и самостоятельно, сделав запоминающуюся, но простую в воплощении, причёску.

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Предлагаем несколько таких вариантов, особенность которых в отсутствии средств для укладки и большого количества аксессуаров (поскольку для бизнес-леди дорога каждая минута):

Пучок из кос

Соберите волосы в хвост тонкой резинкой. Заплетите пряди в одну или несколько кос, оберните косы вокруг резинки и закрепите их кончики шпильками, чтобы результат продержался до конца рабочего дня. Готово.

Пышный хвост

Обычный "конский" хвост на голове — вполне самостоятельная и вполне деловая причёска, но можно сделать её ещё интереснее. Разделив волосы на две части, сделайте два хвоста так, чтобы один располагался над другим и прикрывал его. визуально это будет выглядеть как один объёмный хвост. Такая причёска подойжёт только девушкам с густыми и волнистыми волосами — прямые пряди попросту не смогут закрыть собой хвост, располагающийся внизу.

Жгутики

Всё гениальное просто — скрутите средние по толщине пряди волос в жгутики, начиная от висков, и зафиксируйте их на затылке. Лаконичная и очень женственная причёска для офиса готова.

Поднятая коса

Соберите волосы в хвост и заплетите их в обычную косу. Поднимите косу наверх от затылка наверх и зафиксируйте заколками. Кончик заверните, убрав его под волосы. Длинную косу, убирая, можно сложить вдвое.

Хвост-пучок