Экспресс-красота: 5 несложных и элегантных причёсок в офис
Яркости в трудовые будни добавляет многое — вкусный кофе, солнце за окном, приятное общение с коллегами. Но вы можете привнести яркость в обычный трудовой день и самостоятельно, сделав запоминающуюся, но простую в воплощении, причёску.
Предлагаем несколько таких вариантов, особенность которых в отсутствии средств для укладки и большого количества аксессуаров (поскольку для бизнес-леди дорога каждая минута):
Пучок из кос
Соберите волосы в хвост тонкой резинкой. Заплетите пряди в одну или несколько кос, оберните косы вокруг резинки и закрепите их кончики шпильками, чтобы результат продержался до конца рабочего дня. Готово.
Пышный хвост
Обычный "конский" хвост на голове — вполне самостоятельная и вполне деловая причёска, но можно сделать её ещё интереснее. Разделив волосы на две части, сделайте два хвоста так, чтобы один располагался над другим и прикрывал его. визуально это будет выглядеть как один объёмный хвост. Такая причёска подойжёт только девушкам с густыми и волнистыми волосами — прямые пряди попросту не смогут закрыть собой хвост, располагающийся внизу.
Жгутики
Всё гениальное просто — скрутите средние по толщине пряди волос в жгутики, начиная от висков, и зафиксируйте их на затылке. Лаконичная и очень женственная причёска для офиса готова.
Поднятая коса
Соберите волосы в хвост и заплетите их в обычную косу. Поднимите косу наверх от затылка наверх и зафиксируйте заколками. Кончик заверните, убрав его под волосы. Длинную косу, убирая, можно сложить вдвое.
Хвост-пучок
Соберите высокий конский хвост. Затем скрутите его в жгут, оберните вокруг резинки и закрепите. Свисающую часть жгута, которая к этому моменту успеет распуститься, снова сверните в жгут и оберните вновь вокруг получившейся конструкции. Закрепите результат шпильками, позволив кончику волос свободно свисать.