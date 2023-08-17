Как женщинам за 50 выглядеть на 25 лет

Избавиться от естественных признаков старения — мечта многих женщин, чью кожу уже начинают трогать морщины.

© Вечерняя Москва

Если есть желание выглядеть свежо, то косметологи дали несколько советов, как начать себя чувствовать буквально на 25 лет.

Видео дня

Уход за кожей

Благодаря правильному уходу за кожей, можно сделать менее заметными все проявления возраста. Для этого важно знать ее тип и структуру, чтобы понимать, какая уходовая косметика подойдет.

Косметологи рекомендуют регулярно использовать крем, который хотя бы минимально будет защищать от воздействия солнечных людей, ведь они очень сильно старят кожу. Также нет ничего плохого в том, чтобы более глубокие морщины убирали специалисты, подобрав правильные процедуры.

Макияж

Макияж важно расценивать не только как способ скрыть недостатки, но и подчеркнуть естественную красоту. Вместо плотного тонального крема лучше использовать легкую пудру или хайлайтер — средство, которое придаст коже сияние.

На глаза тоже важно обращать внимания: например, можно нанести тушь на ресницы, а для век использовать светлые оттенки. Губы обычно тоже выдают возраст женщины, чтобы их естественно омолодить, лучше выбирать натуральные оттенки помады.

Одежда

Стиль очень сильно влияет на визуальное восприятие человека. Эксперты советуют избегать объемных вещей и отдавать предпочтение однотонным тканям с интересными деталями.

Так, платья прямого кроя длины миди отлично подчеркнут женственность и стройность. Спортивные костюмы тоже могут смотреть хорошо на женщине средних лет, если правильно подобрать цвет и крой.

Цветовая палитра гардероба

Выбор грамотных цветов в одежде может визуально омолодить женщину. Важно отдавать предпочтение более пастельным оттенкам вместо кричащих тонов. Такой выбор поможет сделать облик более свежим и легким.

Внутренний баланс и здоровье

Помимо внешних факторов, внутренний баланс с самим собой и здоровье играют первостепенную роль в молодости. Правильное питание, регулярные нагрузки, достаточный сон и позитивный настрой позитивно сказываются на внешнем виде любого человека и его состоянии.