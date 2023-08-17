Пластический хирург связала появление морщин с позой для сна
Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова объяснила, какая поза для сна способствует преждевременному старению кожи.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что сон оказывает большое влияние на красоту и молодость кожи. Чтобы на лице не образовывались морщины важно избегать стрессов и высыпаться по ночам, уделяя сну по семь–девять часов. Также необходимо обратить внимание на позу для сна. Если спать на животе, то это может привести не только к раннему появлению морщин, но и к развитию различных заболеваний внутренних органов. Об этом пишет издание "Пятый канал".
– Ни в коем случае не спать "на лице", будут образовываться привычные заломы. Даже когда кто-то из пациентов приходит, я вижу: одна сторона больше повисла, другая меньше. Он говорит: "Я всегда сплю на этой стороне". Как раз там и морщинки больше выражены, и лимфоотток хуже, – объяснила Ованесова.
Эксперт посоветовала отдавать предпочтение сну на спине. Эта поза позволяет не допустить образования заломов и морщин на лице, а также помогает полноценно расслабить все мышцы в теле, передает издание "Дни.ру".