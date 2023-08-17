Пластический хирург связала появление морщин с позой для сна

В беседе с журналистами российский медик отметила, что сон оказывает большое влияние на красоту и молодость кожи. Чтобы на лице не образовывались морщины важно избегать стрессов и высыпаться по ночам, уделяя сну по семь–девять часов. Также необходимо обратить внимание на позу для сна. Если спать на животе, то это может привести не только к раннему появлению морщин, но и к развитию различных заболеваний внутренних органов. Об этом пишет издание "Пятый канал".