5 опасных последствий перманентного макияжа

Татуаж может разочаровать и навредить здоровью.

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Проснулась и сразу красивая — разве это не мечта? Ради такого эффекта девушки наращивают ресницы и делают перманентный макияж. Именно он позволяет выглядеть накрашенной в любых обстоятельствах. Но эта процедура вызывает множество споров, да и полностью безопасным перманентный макияж назвать нельзя. Поэтому перед тем, как решиться на серьезную процедуру, убедитесь, что готовы рисковать и столкнуться с ее последствиями.

Потеря цвета

Долго и обстоятельно вместе с мастером клиент подбирает оттенок, который гармонично впишется в образ. Но даже самый удачный вариант через год-полтора может измениться. Модные пудровые оттенки начинают отдавать красным, а темные синеют.

Шрамы

Сейчас одна из самых популярных техник татуажа бровей — микроблейдинг. Она позволяет создать эффект натуральных волосков, но пигмент при таком способе вносится в кожу с помощью маленьких надрезов. Иногда они не заживают так, как должны, а превращаются в небольшие шрамы.

Аллергия

Цветной пигмент содержит вещества, на которые кожа может среагировать непредсказуемо, а у некоторых вызывает отторжение и воспаление. Перед поведением процедуры стоит провести тест на аллергическую реакцию. Кстати, профессиональные мастера обязательно делают это до полноценного татуажа.

Неудачная форма

Конечно, мастер обсуждает, что хотел бы увидеть клиент в результате процедуры, но все может пойти не так. Слишком темный пигмент, слишком резкая форма, брови выше или ниже естественных — все это смотрится странно и портит весь образ. С губами так тоже может произойти: слишком заметный контур или неподходящий цвет испортит общее впечатление от внешности.

Неправильное заживление