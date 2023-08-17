Эксперты дали советы по уходу за кожей тела и рук

Продлить молодость и поддержать здоровье кожи рук и тела можно, следуя трем рекомендациям. Советы по уходу россиянам дали специалисты косметического бренда HQBM Technologies.

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Эксперты отметили, что одной из причин быстрого старения кожи является недостаточное количество влаги в клетках. Зачастую этому способствует сухой воздух. Защититься от него помогут бытовые увлажнители воздуха, а также специальные косметические средства, восстанавливающие липидный барьер.

На состояние кожи также влияют внешние факторы — например, воздействие бактерий, бытовой химии, активного солнца и ветра. Поэтому рекомендуется не забывать об использовании перчаток на морозе и при выполнении домашних дел. При этом специалисты призвали избегать использования горячей воды, которая пересушивает кожу.