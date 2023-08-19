Как и где применяется касторовое масло

Касторовое масло — одно из самых популярных и распространенных растительных масел в России. Предполагается, что касторовое масло начали использовать еще древние египтяне в качестве слабительного средства и для стимуляции родов. В настоящее время его активно применяют в косметической промышленности. Касторовое масло добавляют в состав многих средств, например, масок для волос и масел для ресниц.

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«Лента.ру» рассказывает о пользе касторового масла и о том, как его можно применять в домашних условиях.

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Что такое касторовое масло?

Касторовое масло, также известное как рициновое, — это густое и вязкое масло легкого золотистого оттенка со специфическим запахом. Как рассказала «Ленте.ру» нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни Анастасия Жукова, касторку добывают из семян вечнозеленого кустарника клещевины.

Клещевина используется для выработки двух типов масла — клещевинного и касторового. Отличаются они уровнем содержания ядовитых веществ. Дело в том, что в семенах клещевины содержится очень ядовитый алкалоид рицин, в химический состав которого входит циановая группа, и менее токсичный алкалоид рицинин (токсальбуллин).

В клещевинном масле присутствуют ядовитые вещества, оно применяется в кожевенной, текстильной, лакокрасочной, парфюмерной промышленности. А вот в касторовом масле опасных веществ нет — они полностью разлагаются при термической обработке.

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Родиной клещевины считается тропическая Африка, откуда она попала в Древний Египет, а оттуда и в другие регионы мира. В России первые упоминания о клещевине датируются второй половиной XIX века. Возделывали культуру и в советское время. Основные районы ее произрастания — Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.

Как можно использовать касторовое масло?

Основная сфера использования касторового масла — косметология. Во многом это обусловлено необычным составом касторки: она на 90 процентов состоит из достаточно редкой рицинолевой кислоты, которую не найти в других маслах. Эта кислота оказывает обезболивающий, бактерицидный, противовоспалительный и регенерирующий эффекты.

70-90 % касторового масла составляет рицинолевая кислота

Кроме того, касторовое масло содержит стеариновую, пальмитиновую, олеиновую и линолевую кислоты. Также касторка богата витамином E, который оказывает благоприятное воздействие на кожу, волосы и ногти. Небольшое количество касторового масла можно добавлять в состав масок для волос, для ухода за ресницами и бровями.

В медицинских целях касторовое масло применяют в качестве слабительного средства при запорах или при подготовке к диагностическим процедурам. Однако следует помнить, что принимать те или иные препараты следует только по согласованию с врачом.

«Практически любой продукт или препарат могут иметь как показания, так и противопоказания для конкретного человека, поэтому самодиагностика, самолечение и профилактика чего-либо по статьям в интернете — как минимум дело неблагодарное, можно потратить зря время и деньги, но еще и опасное — можно нанести вред своему здоровью», — напоминает Анастасия Жукова.

По ее словам, проблемы с пищеварением можно решить не с помощью лекарств, а путем изменения пищевых привычек и образа жизни. «При запоре хороший специалист в первую очередь выяснит, сколько человек пьет воды, какой у него распорядок дня, сколько ест клетчатки, сколько двигается, насколько эффективно справляется со стрессом», — поясняет эксперт.

Касторовое масло для роста бровей и ресниц

Стеариновая кислота в составе касторки питает волосяные луковицы, олеиновая кислота способствует насыщению кожи и волос полезными веществами, а пальмитиновая кислота стимулирует рост волос. Поэтому касторку рекомендуют применять для бровей и ресниц — так они станут более густыми и шелковистыми.

Как наносить касторку на брови и ресницы?

Удалите макияж и умойтесь со специальным средством. Так вы подготовите кожу к нанесению касторового масла. Затем с помощью ватного диска или ватной палочки нанесите заранее нагретое (теплое) средство на ресницы и/или брови. Лучше всего делать это вечером. Держите масло на ресницах и/или бровях час-полтора, затем смойте теплой водой. Избегайте попадания касторки в глаза — это может вызвать раздражение.

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Наутро после применения масла важно оценить реакцию слизистой: если на глазах осталась припухлость, то в следующий раз стоит сократить время процедуры. А вот если прямо во время нанесения касторки появляются неприятные ощущения, то средство следует сразу смыть и больше им не пользоваться.

Касторовое масло от акне

Широко применяется касторка и для лечения прыщей, особенно часто ее добавляют в домашние маски для лица. Дело в том, что содержащиеся в составе этого масла вещества способствуют заживлению ранок, снятию воспаления, оказывают бактерицидный эффект и осветляют пятна от постакне. При этом масло не забивает поры.

1-2 раза в неделю можно использовать касторовое масло от акне

Перед тем как использовать касторку против высыпаний на коже, следует ознакомиться с правилами безопасности. Во-первых, часто использовать масло на лице нельзя. Во-вторых, держать маску с касторкой нужно не дольше 30 минут. В-третьих, перед применением ее нужно немного разогреть на водяной бане и наносить только на распаренную кожу.

Чтобы убедиться, что масло не причинит коже вреда, сначала нужно нанести несколько капель на внутреннюю поверхность локтя или на запястье: если через несколько минут на месте контакта появится покраснение, зуд или другие неприятные ощущения, то от косметических процедур с касторкой придется отказаться.

Как правило, касторовое масло точечно наносят на воспаления ватной палочкой или протирают покраснения ватным диском. Кроме того, касторку можно разбавить в специально подобранных или равных пропорциях оливковым, персиковым или облепиховым маслом.

Касторовое масло от морщин

Комбинация жирных кислот и витаминов в составе касторки благотворно влияет на кожу лица: регулярное применение этого средства уменьшает глубину морщин, защищает кожу от негативных факторов внешней среды, понижает уровень потери влаги, а также способствует обновлению кожи.

Как использовать касторовое масло от морщин

Делать легкий массаж лица с помощью касторки.

Наносить сыворотку с касторовым маслом в составе.

Делать курсы компрессов с касторовым маслом: для этого ватный диск, пропитанный касторкой, следует держать на коже до 20 минут.

Противопоказания к использованию касторового масла

Касторовое масло в качестве слабительного полностью противопоказано детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам. Медикамент стимулирует перистальтику кишечника и одновременно вызывает сокращение матки. Это может привести к преждевременным родам или выкидышу.

Кормящим или беременным женщинам касторку разрешают только для местного использования — для нанесения на кожу, восстановления волос и борьбы с перхотью

Не рекомендуется принимать касторовое масло внутрь более трех дней подряд. Если слабительный эффект за это время не наступил, нужно обратиться к специалисту. При длительном применении касторки могут возникнуть аллергические реакции, атония кишечника, дефицит витаминов A и D.

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Чрезмерное использование касторки может спровоцировать сильнейший диарейный синдром, сильное обезвоживание с резким снижением артериального давления, ухудшением работы почек, галлюцинациями и потерей сознания.

Кроме того, согласно инструкции, касторовое масло следует с осторожностью использовать при приеме других лекарств.