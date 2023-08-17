Названы надолго скрывающие седину окрашивания

«Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях всегда освежает и позволяет выглядеть моложе», — объяснила она.

Кроме того, замаскировать обесцвеченные пряди помогут окрашивания с легкими бликами и светлыми акцентами. По словам собеседницы издания, они помогут сделать отрастание корней более незаметным, что позволит не посещать салон красоты каждые две недели.