Названы надолго скрывающие седину окрашивания
Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам окрашивания, которые могут скрыть седину надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.
В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к светлым тонам.
«Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях всегда освежает и позволяет выглядеть моложе», — объяснила она.
Кроме того, замаскировать обесцвеченные пряди помогут окрашивания с легкими бликами и светлыми акцентами. По словам собеседницы издания, они помогут сделать отрастание корней более незаметным, что позволит не посещать салон красоты каждые две недели.
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