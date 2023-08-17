Как уменьшить межгрудное пространство и всем ли можно это сделать

Широкое декольте — роскошь, которую могут себе позволить далеко не все женщины. Глубокий вырез обнажает все эстетические нюансы груди — асимметрия, потеря упругости, слишком большое межгрудное пространство, особенно заметное при небольших молочных железах.

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Конечно, все эти моменты решаются пластической операцией, но если с первыми двумя всё более менее понятно — асимметрию можно выровнять, а то, что обвисло, подтянуть, то как быть с такой анатомической особенностью, как широкая межгрудка? О способах коррекции в такой ситуации рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

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Прежде всего, нужно понимать, что межгрудное пространство зависит от анатомии грудной клетки, поэтому даже если от природы грудь не нулевого размера, то расстояние между молочными железами всё равно может быть довольно большим. Существует два способа это исправить — эндопротезированием или липофилингом.

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Установка имплантов

Эндопротезирование молочных желёз позволит не только увеличить грудь, но и добиться эстетичных форм и стойкого результата при подтяжке груди. Недаром маммопластика уже не одно десятилетие крепко держит позицию в топе самых популярных операций в мире.

В данном случае сужение межгрудного пространства в большей степени зависит от исходной ситуации. Основной нюанс заключается в расположении сосково-ареолярного комплекса. Если соски находятся слишком близко к краям грудной клетки, то результат маммопластики может выглядеть не слишком естественно, а соски на увеличенной груди будут смотреть в разные стороны — так было изначально, просто на совсем маленьком бюсте это не слишком бросалось в глаза. Выровнять расположение сосково-ареолярного комплекса возможно с помощью более широких имплантов, однако нужно понимать, что эндопротезы могут выходить за грудную клетку и контурировать, поэтому очень важно подобрать оптимальный вариант, так сказать, золотую середину.

Весь реабилитационный период после увеличения груди занимает около года. Сразу после операции начинается медикаментозное лечение. Как правило, пациентка после вмешательства проводит сутки в стационаре. Также надевается компрессионное бельё, которое нужно носить месяц. К третьим суткам нарастает отёк, которые затем постепенно сходит в течение нескольких недель. Через месяц пациентку ждёт плановый осмотр у хирурга, чтобы он оценил реабилитацию и при необходимости скорректировал рекомендации.

Если доктор даст добро, можно заменить компрессионное бельё на специальный послеоперационный бюстгальтер без косточек и с компрессией. Ко второму месяцу обычно отечность уже сходит. К третьему месяцу рубцы постепенно начинают заживать. По показаниям снимаются ограничения, что обсуждается на консультации с хирургом. Затем в течение шести-девяти месяцев рубцы светлеют, становятся малозаметными, и грудь приобретает окончательный вид.

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Коррекция липофилингом

Липофилинг молочных желез — это увеличение груди с помощью собственного жира пациента. Таким способом нельзя увеличить грудь на несколько размеров, как имплантами, но при этом возможно добавить 0,5-1 размер к объему и заполнить межгрудное пространство, чтобы в конечном счёте грудь смотрелась более привлекательно.

Многие пациентки переживают, что жир за год рассосется, и результат сойдет на «нет». Реабилитация после введения жира длится около 2-3 недель, а окончательный результат можно оценить через 3 месяца, когда пересаженные клетки приживутся. Обычно это 60-75% от объёма, который вводился. После этого пациентка с доктором решают, требуется ли коррекция.

Поэтому количество жира всегда берётся с небольшим запасом для получения подходящего результата. Прижившиеся клетки, если у пациента нет резких скачков веса, сохраняют эффект много лет.

Также распространённое заблуждение, что у худых пациенток неоткуда брать жир для липофилинга. На самом деле даже у худого пациента можно найти жировые ловушки.

Что же в итоге выбрать?