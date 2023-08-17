Как правильно использовать сухой шампунь

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам правильный способ применения сухого шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

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По словам эксперта, данное средство не предназначено для ежедневного применения, поскольку в его составе содержится тальк.

«Если вы пользуетесь сухим шампунем, волосы хотя бы один раз в неделю желательно хорошо промывать обычным шампунем для очищения кожи головы», — рассказал он.

При этом специалист пояснил, что сухой шампунь не нужно наносить на грязные волосы. К нему необходимо прибегнуть сразу после укладки.