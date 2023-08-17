Как защитить одежду от пятен косметики

Блогерша Симона (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ защитить одежду от загрязнений. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok .

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом simonescribes, чей блог насчитывает 87,6 тысячи подписчиков, продемонстрировала белую классическую рубашку. Затем она воспользовалась сухим шампунем, который предназначен для волос оттенка блонд, и распылила его на область воротника.