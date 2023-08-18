Врач рассказала, как часто нужно умываться летом

Правильное и регулярное очищение кожи лица в самый жаркий период года является залогом ее красоты и здоровья. О том, как часто стоит очищать кожу летом и как делать это правильно, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Кондрахина.

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По словам специалиста, умываться следует 2 раза в день. Для этого лучше всего использовать воду комнатной температуры или отвары ромашки, мяты, липы, шалфея, отметила врач.

Таже она озвучила основные рекомендации по уходу за кожей лица в летний период. Так, 1-2 раза в неделю нужно проводить глубокую чистку гоммажем либо маской с белой глиной, а после очищения – тонизировать кожу готовыми косметическими средствами или кусочком льда на основе сока алоэ либо зеленого чая.

После этого требуется нанести крем: утром – защитный с SPF-фактором, вечером – увлажняющий. Помимо этого, можно использовать увлажняющие маски 2-3 раза в неделю, а в течение дня при ощущении сухости – освежать лицо минеральной или термальной водой из пульверизатора.

"Жара и кондиционеры в помещениях приводят к обезвоживанию всех типов кожи, в том числе и жирной. Поэтому она также нуждается в увлажнении", – обратила внимание дерматолог.