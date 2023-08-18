Маникюр, который нельзя делать после 50 лет

Элегантный возраст требует от женщины трепетнее относиться к внешности и стилю, перестать слепо подражать модным тенденциям, найти достоинства и научиться их подчеркивать. Важно знать, какие детали образа могут добавить возраст, а какие будут смотреться свежо и гармонично. Это касается не только одежды или макияжа, но и маникюра. Далеко не все варианты дизайна можно делать леди старше 50 лет.

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Слишком длинные ногти

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Формы «балерина» или стилеты отлично смотрятся на юных девушках, они подчеркивают длину пальцев. Но более зрелым дамам такие варианты все же противопоказаны: они обратят внимание на тонкие пальчики, первые пигментные пятнышки на руках и сухость кожи. К тому же смотрятся слишком длинные ногти совсем не элегантно.

Черный цвет

Наравне с красным и нюдовыми оттенками, черный считается настоящей классикой. Но после пятидесяти лет этот тон лучше не использовать, он делает руки более грубыми и подчеркивает морщинки.

Яркий градиент

Дамы за 50 могут выбрать нежный, свежий градиент, который сделает руки моложе, но от кричащих сочетаний контрастных цветов все же стоит отказаться. Они смотрятся слишком вычурно и плохо вписываются в классический образ.

Перламутр

Нет, он не подчеркивает состояние рук, но перламутровые ногти навевают ассоциации с розовым блестящим лаком на руках учительницы начальных классов. Этот вариант давно вышел из моды и смотрится дешево. Хотите блеска? Выбирайте втирки с деликатным свечением.

Золото

Золотые украшения, фольга или лак выглядят слишком вычурно и старомодно, чем могут подчеркнуть возраст их обладательницы. Также избегайте золотых вензелей и узоров, которые также вышли из моды. Вместо этого отдавайте предпочтение более спокойным лакам и дизайнам.

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