Маникюр, который нельзя делать после 50 лет
Элегантный возраст требует от женщины трепетнее относиться к внешности и стилю, перестать слепо подражать модным тенденциям, найти достоинства и научиться их подчеркивать. Важно знать, какие детали образа могут добавить возраст, а какие будут смотреться свежо и гармонично. Это касается не только одежды или макияжа, но и маникюра. Далеко не все варианты дизайна можно делать леди старше 50 лет.
Слишком длинные ногти
Формы «балерина» или стилеты отлично смотрятся на юных девушках, они подчеркивают длину пальцев. Но более зрелым дамам такие варианты все же противопоказаны: они обратят внимание на тонкие пальчики, первые пигментные пятнышки на руках и сухость кожи. К тому же смотрятся слишком длинные ногти совсем не элегантно.
Черный цвет
Наравне с красным и нюдовыми оттенками, черный считается настоящей классикой. Но после пятидесяти лет этот тон лучше не использовать, он делает руки более грубыми и подчеркивает морщинки.
Яркий градиент
Дамы за 50 могут выбрать нежный, свежий градиент, который сделает руки моложе, но от кричащих сочетаний контрастных цветов все же стоит отказаться. Они смотрятся слишком вычурно и плохо вписываются в классический образ.
Перламутр
Нет, он не подчеркивает состояние рук, но перламутровые ногти навевают ассоциации с розовым блестящим лаком на руках учительницы начальных классов. Этот вариант давно вышел из моды и смотрится дешево. Хотите блеска? Выбирайте втирки с деликатным свечением.
Золото
Золотые украшения, фольга или лак выглядят слишком вычурно и старомодно, чем могут подчеркнуть возраст их обладательницы. Также избегайте золотых вензелей и узоров, которые также вышли из моды. Вместо этого отдавайте предпочтение более спокойным лакам и дизайнам.
Рисунки
Почему-то женщины элегантного возраста очень любят декор на ногтях, особенно сложные рисунки. Олени и елочки на новый год, листики осенью и цветы летом — все эти шедевры изобразительного искусства на ногтях смотрятся совершенно не стильно. Если очень хочется немного дизайна, выбирайте минимализм — геометрию, силуэтные рисунки. Они, в отличие от сложной росписи, подойдут к любым образам и нарядам.