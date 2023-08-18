5 anti-age-лайфхаков от Джей Ло

Латиноамериканской красотке Джей Ло исполнилось 54 года, и она может дать фору девчонкам лет на 20 моложе. Даже папарацци не удается подловить артистку в неприглядном виде — звезда всегда следит за внешним видом. Что же помогает певице забыть, что такое время и физиологические изменения? На этот вопрос артистка отвечает сама.

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Сон не меньше восьми часов

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Известный факт — качественный долгий сон является одним из главных средств поддержания красоты, к сожалению, в современном стрессовом мире простой сон может стать настоящей роскошью. Но звезда делает все, чтобы высыпаться и ничто не могло отвлечь ее от этого процесса. По словам Дженнифер, хороший сон помогает ее организму максимально восстановить силы, а после 45 это невероятно важно. Слушаем и мотаем на ус.

Больше воды

И снова простой anti-age-лайфхак, доступный всем нам — пьем больше воды. Звезда выпивает не меньше двух литров в день. Ничего удивительного, что артистка может похвастаться такой упругой и сияющей кожей. Учитывая тот факт, что Лопес живет и работает в жарком Лос-Анджелесе, где уход за кожей требует дополнительных сил, артистка прекрасно справляется с этой задачей. А сколько воды в день выпиваете вы?

Не жалеть средств на уходовую косметику

Если декоративная косметика может быть даже из масс-маркета, то уходовые средства должны быть максимально хорошего качества. Звезда всегда помнит об этом. Дженнифер часто говорит о том, что поддерживать тонус кожи ей помогает хороший уход, который подобран по типу ее кожи. Если же вы не можете понять, что подходит именно вам, обязательно обратитесь за помощью к косметологу.

Спорт

Звездам повезло чуть больше, чем нам, ведь они могут заниматься в собственном зале, не выходя из дома. Дженнифер не пропускает ни одной тренировки, как бы занята она ни была. Подобная сила воли помогает артистке держать возрастные изменения под максимальным контролем. Но и вы можете всегда найти способ снять стресс физической активностью и привести в порядок тело, было бы сильное желание. А Джей Ло будет вашим вдохновением на пути к телу мечты.

Ранний ужин