Латте-макияж: пошаговое руководство по созданию

Хотите латте? Мы не предлагаем вам кофе, а говорим о макияже, который заставит вас выглядеть безупречно.

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За последние несколько месяцев на TikTok стало популярным несколько тенденций в области макияжа, и одной из самых популярных стала косметика латте, в чем причина? Мы расскажем!

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Что такое "латте-макияж"

Latte makeup - это макияж, вдохновленный латте капучино и отличается кофейными, бежевыми, медными и золотыми тонами. Он направлен на то, чтобы вы выглядели загорелой с кремовым эффектом, улучшили цвет ваших глаз и, что самое главное, он выглядит на лице очень естественно. "Латте-макияж" идеально использовать в любое время года, особенно если вы хотите получить теплый эффект.

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Как создать "латте-макияж"

1. Подготовьте свою кожу. Идеально увлажните кожу сывороткой или кремом, чтобы придать ей сияющий оттенок.

2. Используйте светящуюся основу. Забудьте о матовых тональных средствах и выберите сияющий тональный крем со средним покрытием, который можно без труда растушевать, если он стойкий, то это будет еще лучше.

3. Нанесите немного консилера. Нанесите небольшое количество консилера на область темных кругов под глазами и там, где у вас есть какие-либо недостатки.

4. Бронзер станет вашим лучшим союзником. Попрощайтесь с румянами и замените их своим любимым бронзером. Нанесите его на скулы (не опускайте слишком низко) и на лоб.

5. Используйте кофейные тени. Накрасьте глаза тенями в коричневых тонах и придайте им дымчатый эффект. Вы также можете использовать бронзер в качестве теней. Далее наносим хайлайтер на середину подвижного века. Его также можно нанести во внутренний уголок глаза. Мы предлагаем обвести контур нижней части глаза, чтобы создать эффект лисьего глаза, этот шаг может значительно улучшить ваш образ.

6. Телесные цвета для ваших губ. Подкрасьте губы в телесный цвет, этот шаг поможет добиться сияющего эффекта на всем лице. Вы можете добавить блеска на губы для более сияющего покрытия.