Идеальные ресницы: советы по правильному нанесению туши

Эффект "паучьих лапок", непрокрашенные ресницы, испачканное веко... Расскажем, как наносить тушь, чтобы ресницы выглядели эффектно.

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Тушь для ресниц - незаменимый продукт в косметичке любой женщины, но для получения идеального результата ее необходимо хорошо нанести. Кроме того, вы также должны учитывать эффект, которого хотите добиться, поэтому обратите внимание на эти советы по красоте, чтобы сделать ваш образ максимально эффектным.

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Советы по правильному нанесению туши

1. Ресницы должны быть чистыми

Прежде всего, перед нанесением туши необходимо тщательно очистить глаза и лицо.

2. Используйте щипцы для завивки для большего объема

Вы можете придать ресницам больший объем с помощью щипцов для завивки ресниц. С открытыми глазами поднесите щипцы как можно ближе к веку и сожмите на 10 или 15 секунд. Повторите операцию несколько раз с разными участками ресниц и двигайтесь к концу века. Никогда не делайте этого после нанесения туши, иначе вы сломаете ресницы.

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3. Проверьте, как давно вы купили тушь

Мы всегда должны помнить, что у каждого продукта есть свой срок годности: чем больше времени проходит, тем больше свойств он теряет. Поэтому, если вы видите, что тушь для ресниц высохла, вероятнее всего, она уже "отслужила своё". Рекомендуется менять тушь каждые шесть месяцев или около того, чтобы она хорошо работала. Если до этого времени она немного подсохнет, вы можете добавить в нее несколько капель физиологического раствора.

4. Для получения объема используем пудру

Для получения идеального результата вы можете использовать несколько приемов, которые советуют эксперты. Один из них - нанести полупрозрачную пудру на ресницы перед нанесением туши, чтобы ресницы выглядели длиннее и гуще.

5. Установите зеркало на уровне груди

Когда вы собираетесь наносить тушь, лучше всего делать это с зеркалом в руке на уровне груди. Таким образом, вы будете смотреть вниз и не соприкасаться ресницами с веками. Если вам не удалось избежать появления пятен, подождите, пока они высохнут, и удалите их ватным диском.

6. Остерегайтесь излишков продукта

Если вы нанесете слишком много туши, на ресницах останутся комочки и они не будут выглядеть аккуратно, кроме того, вы можете испачкать веко. Наносим только необходимое количество и не перегружаем ресницы. Кроме того, если вы не хотите испачкать веки, приложите небольшую ложку к глазу.

7. Накрасьте ресницы зигзагообразно

Наносите тушь зигзагообразно от корней к кончикам ресниц. Если вы будете наносить макияж на ресницы такими движениями, вы добьетесь правильного распределения продукта, а ваши ресницы станут более разделенными и четкими. При правильном нанесении туши вы должны смотреть вниз, чтобы веко не двигалось. Никогда не начинайте наносить тушь с кончиков, лучше делайте это от корня зигзагообразными движениями вверх. Таким образом вы добьетесь равномерного распределения продукта.

8. Не наносите один слой

Вы должны нанести как минимум два слоя, и лучше, если вы будете расчесывать ресницы между слоями. Таким образом, вы придадите своему образу большую глубину, хотя макияж будет при этом иметь менее естественный вид.

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9. Помните, что нельзя накачивать тушь

Если вы накачаете тушь, кислород попадет внутрь, и ваша тушь быстрее высыхает. Мы советуем просто повернуть щеточку внутри тюбика с тушью, чтобы этого не произошло.

10. Не забывайте о крайних ресницах

Многие девушки забывают нанести тушь на край или уголок глаза. Однако лучше всего это делать, чтобы внешний вид стал больше, а глаза - длиннее. Если ваши глаза немного расположены широко друг от друга, нанесите немного больше туши на внутреннюю сторону глаза. В противном случае сосредоточьтесь на ресницах по внешним краям.

11. Выбирайте "правильную" тушь