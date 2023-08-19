Названо средство, которое обязано быть в женской косметичке

Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова рассказала, какой продукт обязан быть в косметичке каждой женщины.

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По словам эксперта, незаменимой вещью для макияжа является прозрачная пудра.

— Прозрачная пудра позволяет убрать лишний жир и блеск с кожи, делая ее матовой. Это особенно полезно для тех, у кого кожа склонность к жирности. Пудра абсорбирует кожный себум и сохраняет матовость кожи, — рассказала Горбунова.

Именно прозрачная пудра является универсальным атрибутом женской косметички, поскольку подойдет к любому оттенку кожи. Кроме того, такой продукт заметно увеличивает стойкость макияжа. Особенно это актуально на T-зоне (лоб, нос, подбородок).

Визажист добавила, что прозрачные пудры могут обладать увлажняющим эффектом, если в их составе есть гиалуроновая кислота. Такое средство подойдет для зоны под глазами или для кожи склонной к сухости.