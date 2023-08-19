Липосакция: плюсы, минусы, возможности

Стройность за одну операцию: спросили эксперта, возможно ли это
Лишние объемы на бедрах и животе многим омрачают радость и качество жизни. Как вернуть подтянутую фигуру, если тренировки и диеты не дают к желаемого результата? Ответ на этот вопрос специально для женского журнала "Клео.ру" дал доктор медицинских наук, профессор эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.
Недовольство фигурой у каждого проявляется по-своему. Одних волнуют растяжки, других – обвисший живот, третьих – ухудшение качества кожи и лишние объемы после родов. В каждом случае врач ориентируется на индивидуальные особенности и после консультации, анализов и сбора анамнеза предлагает оптимальную методику или комплекс вмешательств для более эффективного результата.
Одним из самых популярных и востребованных методов является липосакция. С помощью операции можно навсегда попрощаться с нежелательными жировыми отложениями. Эстетичный и подтянутый животик возвращается абдоминопластикой. Вмешательство считается более сложным и для восстановления понадобится время. Но итог перекрывает любые неудобства послеоперационного периода. Фигура приобретает привлекательные контуры, устраняется диастаз, птоз, растяжки и глубокие заломы. Врач может предложить скомбинировать оба метода, чтобы достичь оптимального результата.
Что важно знать?
- При помощи липосакции нельзя избавиться от ожирения. Любой профессиональный хирург сначала выяснит причину лишнего веса и предложит ее устранить, и только после этого займется вопросом стройности.
- Нельзя удалять большое количество подкожно-жировой клетчатки.
- Цель операции не только в том, чтобы убрать лишние килограммы, но и сохранить кожу максимально подтянутой, эластичной, чтобы не допустить провисания и дряблости в будущем.
- Липосакция не поможет устранить целлюлит. Но после вмешательства, качество кожи обязательно улучшится. При наличии физической активности и правильного питания, целлюлит станет менее заметным или вовсе исчезнет.
- Липосакция– малоинвазивная процедуры, но покинуть клинику можно только через 1-2 суток после одобрения лечащего врача и получения всех важных рекомендаций.
- Как и любое хирургическое вмешательство, липосакция несет в себе некоторые риски. Исключить их нельзя, но можно значительно минимизировать, если выбрать современную клинику, опытного и квалифицированного хирурга с хорошей репутацией.
На что способна липосакция?
- сделать фигуру более привлекательной, придать ей рельеф и плавные очертания;
- избавить от второго подбородка, вернуть нижней зоне лица четкие молодые контуры;
- удалить лишний жир на внешней поверхности бедер. Как правило, эта зона не «подвластна» даже самым суровым диетам и тренировкам;
- удалить отложения в области подмышек и плеч, чтобы без стеснения носить открытые платья и сарафаны;
- сильной половине человечества операция может вернуть рельефность рукам, груди, бедрам, животу.
"Липоскульптура тела – это не только устранение лишних килограммов, но и прекрасная возможность избавиться от комплексов и поднять самооценку. Чуткие руки врача максимально приблизят пациента к его мечте, но впоследствии важно сохранить полученный результат и соблюдать все рекомендации по образу жизни, питанию, дополнительным процедурам. Выбирая клинику и хирурга, пациенту нужно помнить о своем здоровье в целом: ориентироваться только на прайс, непроверенные отзывы в таком серьезном деле очень рискованно", - Тигран Алексанян.