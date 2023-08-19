Липосакция: плюсы, минусы, возможности

"Липоскульптура тела – это не только устранение лишних килограммов, но и прекрасная возможность избавиться от комплексов и поднять самооценку. Чуткие руки врача максимально приблизят пациента к его мечте, но впоследствии важно сохранить полученный результат и соблюдать все рекомендации по образу жизни, питанию, дополнительным процедурам. Выбирая клинику и хирурга, пациенту нужно помнить о своем здоровье в целом: ориентироваться только на прайс, непроверенные отзывы в таком серьезном деле очень рискованно", - Тигран Алексанян.