Как освежить кожу лица с помощью домашней маски

Ягоды можно не только употреблять в пищу, но и использовать в домашней индустрии красоты в виде косметических средств. Например, клубничная маска для лица – отличный способ освежить и увлажнить кожу благодаря естественным свойствам ягод. Клубника содержит витамины, антиоксиданты и фруктовые кислоты, которые способствуют смягчению, улучшению текстуры кожи и сокращению морщин.

Вот простой рецепт для приготовления клубничной маски для лица. Нам понадобятся: 2-3 свежих спелых ягод клубники и 1 чайная ложка меда (для увлажнения и антибактериальных свойств).

Помойте клубнику под холодной проточной водой. Удалите чашечки и черенки у ягод.

Положите клубнику в миску и разомните вилкой или используйте блендер для получения однородной массы.

Добавьте мед в клубничное пюре и тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

ВАЖНО! Если у вас чувствительная кожа, перед применением маски на всю лицо сделайте тест на аллергию на небольшом участке кожи. Если нет негативной реакции, вы можете продолжать использование маски.

Применять маску нужно так:

Сперва очистите лицо и шею от макияжа и загрязнений. Нанесите тонкий слой маски на лицо и шею, избегая области вокруг глаз. Расслабьтесь и оставьте маску на 10-15 минут, чтобы активные компоненты проникли в кожу.

Затем смойте клубнику теплой водой и сделайте лёгкий массаж кожи для дополнительного отшелушивания и очищения.

Завершите процедуру, нанеся увлажняющий крем или сыворотку для лица.